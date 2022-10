Tallon Griekspoor spoor even bijster: wéér verlies in eerste ronde

Vorige week verloor Griekspoor in Tel Aviv ook al in de eerste ronde, toen van de Canadees Vasek Pospisil.

In de eerste set wist Griekspoor slechts negen punten te maken tegen de betere Boeblik, maar in het tweede bedrijf nam de Haarlemmer het initiatief in de partij over en bracht hij de stand terug op 1-1. In de derde set was Boeblik, die steun kreeg van het thuispubliek, iets doortastender. Griekspoor vocht zich nog wel terug van 5-1 tot 5-3 en kwam dicht in de buurt van 5-4, maar de sterk serverende Boeblik slaagde erin bij zijn vierde wedstrijdpunt de winst binnen te halen.