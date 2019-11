Dit moet je weten over de loting van EK voetbal

De beker waar 24 landen om gaan strijden in 2020. Ⓒ Hollandse Hoogte

Boekarest is zaterdagavond het decor voor de loting van het Europees kampioenschap voetbal in 2020. Voor het eerst sinds zes jaar zal ook de spanning in Nederland weer groot zijn, nu Oranje zich als een van de deelnemende landen meldt in Roemenië. Bondscoach Ronald Koeman kent al één tegenstander, maar wie schaart zich nog meer bij de groep van het Nederlands elftal?