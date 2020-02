Peter Bosz met Leverkusen verder in Duitse beker

Bayer Leverkusen kwam in de 71e minuut enigszins gelukkig op voorsprong. Doelman Fabian Bredlow van VfB Stuttart liet zich na een hoekschop tijdens een duel met Lucas Alario verrassen en werkte de bal in eigen doel. Diezelfde Alario speelde een belangrijke rol in de zege. Hij verdubbelde in de 83e minuut de voorsprong van de thuisploeg (2-0). Silla Wamangituka scoorde in de 85e minuut voor VfB Stuttgart en zorgde zo nog voor een spannende slotfase.

Daley Sinkgraven werd in de 86e minuut gewisseld bij Bayer Leverkusen. De Argentijnse middenvelder Exequiel Palacios, overgekomen in de winterstop, debuteerde in het elftal van trainer Bosz.

1. FC Union Berlin ontsnapte pas in de slotfase van de achtste finale aan een verlenging. Robert Andrich trof in de 85e minuut doel tegen sc Verl (1-0), dat op het vierde niveau in Duitsland actief is.