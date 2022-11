Premium Het beste van De Telegraaf

’Ben blij dat dit het laatste toernooi van het jaar is’ Van Rijthoven op laatste benen bij Davis Cup: ‘Voor 10 dagen van aardbodem’

Door Tijmen Lensink

Tim van Rijthoven snakt naar het einde van het seizoen. Ⓒ ANP/HH

MALAGA - Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor namen in de weken voor de Davis Cup Finals – Oranje treft dinsdag Australië in Malaga – in het Verre Oosten de tijd om te herstellen van een inspannend seizoen. Met de batterij weer volledig opgeladen, is het tweetal klaar voor de kwartfinaleclash. Voor Tim van Rijthoven ligt dat anders.