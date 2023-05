FIFA-baas Infantino wil harde maatregelen na nieuwe racisme-rel in Italië: ’Absoluut onaanvaardbaar’

De Serviër was het mikpunt van de thuissupporters, vanwege zijn afkomst en werd uitgemaakt voor ’zigeuner’. FIFA-voorzitter Gianni Infantino roept op sociale media op tot harde maatregelen.

De Italiaanse Zwitser gaf aan het voorval „absoluut onaanvaardbaar” te vinden. „Dit is geen alleenstaand geval in Italië. Ik vraag de verantwoordelijke autoriteiten om strenge sancties op te leggen. De FIFA en ik staan achter Dusan Vlahovic, net zoals we dat doen met elke andere speler, coach, official of fan die racisme of discriminatie ervaart. Slachtoffers moeten worden ondersteund, daders moeten naar behoren worden gestraft.”

Geel voor Vlahovic

Vlahovic legde kort voor het einde van de partij met een prachtige knal de 0-2 eindstand vast in het Gewiss Stadium. Hij gebaarde vervolgens boos naar de thuisfans, die hem in grote delen van de partij racistisch hadden bejegend. De scheidsrechter interpreteerde de actie van de spits als een provocatie en gaf hem de gele kaart.

Dat doet denken aan het racistisch incident met Romelu Lukaku (Inter Milan) in de bekerpartij tegen Juventus. Ook de Belgisch international kreeg een gele kaart onder de neus geduwd, nadat hij zijn doelpunt vierde met zijn vinger op de mond. De Juve-supporters hadden zich misdragen met oerwoudgeluiden en racistische gezangen aan zijn adres.

Italië en de Serie A blijven al jaren kampen met incidenten van racisme en antisemitisme. Zo lanceerden Lazio-supporters in de twee stadsderby’s tegen AS Roma dit seizoen nog antisemitische spreekkoren. Tijdens een wedstrijd werd ook een aanhanger met een trui en het opschrift „Hitlerson” gezien.