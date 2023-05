Olympisch comité Kosovo: IOC moet procedure starten tegen Djokovic

Volgens de olympische autoriteiten van Kosovo pookte de Serviër daarmee de politieke spanningen in het land verder op, op een dag dat een kleine dertig NAVO-soldaten bij onlusten gewond waren geraakt. Dat gebeurde bij betogingen van Servische demonstranten tegen de aanstelling van door hen niet gewenste Albanese burgemeesters. De rellen waren in Zvecan, waar de vader van Djokovic is opgegroeid.

„Novak Djokovic heeft opnieuw de sport gebruikt om het Servische nationalisme te promoten”, zei Ismet Krasniqi, de voorzitter van het Kosovaarse olympisch comité. „Uitspraken van een dergelijk publiek figuur zonder enig gevoel van berouw, leiden rechtstreeks tot het verhogen van het niveau van spanning en geweld tussen de twee landen.” Het IOC heeft nog niet gereageerd.

Betreurenswaardig

De tennisbond van Kosovo noemde de uitspraken van Djokovic dinsdag al „betreurenswaardig” terwijl de Franse sportminister Amélie Oudéa-Castéra een dag later de boodschap van de tennisser als „overduidelijk ongepast” omschreef.

„Het staat sporters vrij boodschappen uit te dragen over het verdedigen van mensenrechten, boodschappen die volkeren samenbrengen rond universele waarden, maar in dit geval ging het om een zeer activistische en politieke uiting”, zei Oudéa-Castéra bij tv-zender France 2. „Je moet je er niet mee bemoeien, zeker niet in de huidige omstandigheden, en het mag niet meer gebeuren.”

Djokovic komt woensdag weer in actie. In de tweede ronde treft hij de Hongaar Marton Fucsovics.

Onrust

Het is momenteel onrustig in het noorden van Kosovo. Servische demonstranten eisen dat de onlangs gekozen etnisch Albanese burgemeesters worden verwijderd, omdat ze die niet als hun echte vertegenwoordigers beschouwen. Maandag ontstonden botsingen tussen de betogers en NAVO-soldaten die drie gemeentehuizen verdedigden. Kosovo scheidde zich in 2008 af van Servië, dat de onafhankelijkheid niet erkent.