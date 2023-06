Doelman Andries Noppert op eigen verzoek eerder bij Oranje

Heerenveen werd zondag op pijnlijke wijze uitgeschakeld door FC Twente. Het werd over twee wedstrijden 6-1 voor de tukkers. Noppert heeft zich al gemeld bij Oranje, omdat hij weinig heeft gespeeld. Hij kampte namelijk maandenlang met een liesblessure. Tijdens het afgelopen WK speelde Noppert alle wedstrijden van Oranje. De doelman raakte daarna vrij snel geblesseerd en maakte pas eind mei zijn rentree.

Het Nederlands elftal treft Kroatië in de halve finale van de Nations League op woensdag 14 juni vanaf 20.45 uur in De Kuip. Spanje en Italië, die in de andere halve finale uitkomen, ontmoeten elkaar een dag later in Enschede. Ook in de Grolsch Veste is de kick-off om 20.45 uur. Zondag 18 juni wordt in Rotterdam (20.45 uur) en Enschede (15.00 uur) om respectievelijk de eerste en derde plaats gespeeld.