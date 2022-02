Mercedes toont nieuwe bolide aan wereld: Hamilton laat zich weer zien

Schrijf je in voor de Formule 1 nieuwsbrief en mis komend seizoen niets van al het nieuws rond Max Verstappen.

Volg hieronder de presentatie van Mercedes:

De FIA heeft na de veelbesproken race inmiddels ingegrepen en wesdtrijdleider Michael Masi ontzegt van diens taken. Na een crash van Nicholas Latifi in de slotfase besloot de Austaliër alle achterblijvers tussen de leidende Hamilton en Verstappen weg te halen en het duo nog één ronde te geven om te racen. De Nederlander profiteerde maximaal van zijn verse banden en haalde Hamilton in. De beslissing van Masi leidde tot grote onvrede van Mercedes.

Er was veel te doen om de situatie rond Hamilton, die zich lange tijd stil hield, maar inmiddels weer actief is op social media. De zevenvoudig wereldkampioen zal vrijdag dus ook gewoon aanwezig zijn bij de presentatie van de W13. George Russell is zijn nieuwe teamgenoot. De Brit vervangt Valtteri Bottas

Hoewel Mercedes met Hamilton net geen wereldkampioen werd, veroverde het team het afgelopen seizoen wel voor de achtste keer op rij de constructeurstitel. De Engelsman hoopt in 2022 alsnog kampioen te worden en met acht titels mederecorhouder Michael Schumacher te ontstijgen.