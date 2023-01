Dodelijk ongeluk in Dakar opgenomen: ’Dit achtervolgt me voor de rest van mijn leven’

„Het spijt me verschrikkelijk en het zal me de rest van mijn leven achtervolgen”, verklaarde Loprais in een video op zijn Facebook-pagina. Hij gaf tevens aan dat hij niet doorhad wat er was gebeurd. „De crew hoorde ervan toen we naar bed gingen en de commissarissen kwamen ons vertellen dat ze een video-opname van het ongeval hadden.”

Volgens Loprais kreeg het slachtoffer, die tijdens het ongeval foto’s aan het nemen was vanachter een zandduin, een hartaanval op weg naar het ziekenhuis. „Dus een mensenleven is verspild en het is mijn schuld omdat ik aan het rijden was”, zei de Tsjech.

Loprais heeft in het klassement een voorsprong van 26.54 op de Nederlander Janus van Kasteren.