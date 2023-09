Max Verstappen over woorden Lewis Hamilton: ’Misschien is hij een beetje jaloers’

MONZA - Max Verstappen kijkt na zijn tweede plek in de kwalificatie vol vertrouwen uit naar de race op zondag, de dag waarop Red Bull dit hele jaar nog een perfecte score heeft. Na de uitspraken van voormalig concurrent Lewis Hamilton eerder dit weekeinde was het extra saillant dat juist Verstappens eerste teamgenoot in de Formule 1 – Carlos Sainz – in Monza pole position pakte namens Ferrari.

Max Verstappen. Ⓒ ANP/HH