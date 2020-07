Van Bronckhorst overtuigd: ’Robben gaat het flikken ook’

Van Bronckhorst vernam het nieuws in China, waar hij zijn club Guangzhou R&F traint. „Ik was eerst heel verrast”, zegt de 106-voudig international. „Maar toen dacht ik opeens aan de afscheidswedstrijd van Rafael van der Vaart in Hamburg. Daar was ik ook en zag ik Robben voetballen. Hij was in vergelijking met alle anderen superfit. Jij kan makkelijk nog mee in het profvoetbal, dacht ik toen. Op zeker moment zag ik dat hij bij Bayern München ook weer aan het trainen was en toen vroeg ik me al af of er iets aan zat te komen.”

Warming-up

„Tegelijkertijd past dit ook wel bij hem. Zijn hele carrière heeft hij er alles voor over gehad om zijn lichaam in een uitstekende conditie te houden. Als wij aan de warming-up voor een wedstrijd begonnen, had hij er al een uur warming-up op zitten. Hij had zijn eigen ritme en min of meer zijn eigen protocol. Daardoor is hij nu nog zo fit. En hij gaat het straks flikken ook, denk ik.”

„Ja, hij had ons de wereldtitel kunnen bezorgen in 2010. We weten hoe dichtbij hij bij een doelpunt was. Ik heb de finale nooit meer willen terugzien. Misschien kijk ik er ooit nog een keer naar, maar ik heb er tien jaar geen behoefte aan gehad. Er staan me ook niet heel veel dingen meer bij. Wat kansen over en weer en Nelson Mandela die voor de wedstrijd rond ging in het stadion.”