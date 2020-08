Dubbelslag voor ploeg van Fabio Jakobsen in Ronde van Polen

Remco Evenepoel wint voor de vierde keer op rij een meerdaagse rittenkoers Ⓒ ANP/HH

Remco Evenepoel (20) heeft zich voor de vierde keer op rij tot eindwinnaar van een rittenkoers gekroond. De jonge Belg veroverde zaterdag de gele leiderstrui in de Ronde van Polen en stond die in de slotrit niet meer af. Deceuninck-QuickStep -ploegmaat Davide Ballerini won de massasprint in de straten van Krakau.