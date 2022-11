Cricketer Myburgh (38) stopt na succesvol WK als international

Myburgh werd geboren in Zuid-Afrika, maar woont al jaren in Nederland. Hij maakte in september 2011 zijn debuut voor het Nederlandse cricketteam. Door de jaren heen speelde hij 22 eendaagse interlands. Daarin maakte hij 527 runs. Daarnaast speelde hij 45 interlands in de variant T20, waarin hij tot een totaal van 915 runs kwam. Myburghs laatste interland was die van afgelopen zondag tegen Zuid-Afrika. Oranje won verrassend met 158-145; Myburgh opende met 37 runs uit dertig ballen.

Myburgh nam in april 2022 al afscheid van de lange spelvariant (50 overs), maar stopt nu ook met T20-cricket (20 overs). „Mijn vrouw is lerares en wij hebben een prachtige dochter. Ik wil graag in de zomervakantie meer tijd met hen doorbrengen. Dat betekent dat ik in beginsel ook stop met clubcricket. Hooguit zal ik af en toe een wedstrijd spelen”, licht Myburgh zijn besluit toe.