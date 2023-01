Stunt op WK darts: nummer 1 van de wereld Gerwyn Price uitgeschakeld

The Iceman had een vliegende start. Met een 140-finish begon hij en zijn Duitse opponent had twee legs later nog geen enkele kans op een dubbel gehad: 1-0 in sets. Toch wist Clemens de Welshman in de set erna te breken.

Ondanks dat hij werd teruggebroken, pakte hij toch de tweede set: 1-1. Price vocht in de Alexandra Palace niet alleen tegen Clemens, maar ook tegen het Engelse én Duitse publiek. The Iceman werd nonstop uitgefloten.

Eenrichtingsverkeer

Price begon in set 3 echter zijn dubbels te missen, waar Clemens van wist te profiteren. De German Giant won na set 2 ook set 3 met 3-1. De darter in Wales zat in de problemen. Price lachte meerdere malen cynisch als hij weer eens werd uitgefloten. Zelfs als hij per abuis zijn pijl liet vallen, werd er al gejuicht.

Daarbij moet wel gezegd worden dat Clemens - buiten dat hij nog veel dubbeks miste - goed aan het spelen was, terwijl Price zijn eerdere niveau van dit WK behaalde. En dat is niet bijster hoog geweest. Eigenlijk was het buiten de eerste set best wel eenrichtingsverkeer. In de vierde set ging Clemens weer met de winst aan de haal en weer was het 3-1. De Duitser leidde met 3-1 in sets: stunt in de maak?

Koptelefoon

The Iceman bleek niet zo koel als gedacht, want na de korte pauze kwam hij het podium op met een koptelefoon. Heel veel hielp het surrealistisch beeld op het podium hem niet: ook set 5 ging naar Clemens.

In set 6 had hij de koptelefoon weer afgedaan en besloot hij groene oordopjes te gebruiken. Het maakte niet meer uit: Clemens bleef goed gooien en versloeg Price met klinkende cijfers voor een plek in de halve finale: 5-1.