VVV presenteert ’Harter Hund’ Luhukay

VVV ontsloeg eerder deze week trainer Hans de Koning. Luhukay was al de beoogde hoofdtrainer voor het nieuwe seizoen. De Venlonaar van Molukse komaf staat woensdagochtend al voor de groep en coacht VVV zondag bij de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle

Luhukay is oud-speler van VVV en heeft als trainer carrière gemaakt in Duitsland, waar hij trainer was van gerenommeerde clubs als Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC en VfB Stuttgart. Bij onze oosterburen stond ’Der Jos’ bekend om de ijzeren discipline die hij hanteerde. In navolging van Huub Stevens, die hij als assistent terzijde stond bij 1.FC Köln, wordt Luhukay vaak betiteld als ’Harter Hund’.

VVV leek lange tijd eenvoudig af te stevenen op nog een jaar Eredivisie maar is na zeven nederlagen op rij afgezakt naar de vijftiende plaats met nog maar één punt voorsprong op nummer zestien Willem II. De nummer zestien is na 34 wedstrijden veroordeeld tot het spelen van play-offs met ploegen uit de Keuken Kampioen Divisie om de laatste plek in de Eredivisie.

,Ik zie mezelf niet als de trainer die deze klus helemaal in zijn eentje gaat klaren”, zei Luhukay bij zijn presentatie. „Iedereen weet dat het een moeilijke klus wordt, maar dat het ook een mogelijke klus is, die we gezamenlijk met staf en spelersgroep moeten doen. We moeten VVV in de Eredivisie zien te houden. Dat is de taak die ons ontiegelijk veel energie gaat kosten, maar we moeten er alles voor over hebben om dat doel te bereiken.”

VVV en Luhukay hebben ook al een principe-overeenkomst gesloten voor volgend seizoen. „Nadat we besloten hadden het contract van Hans de Koning na dit seizoen niet te verlengen hebben we de afgelopen weken intensieve gesprekken gevoerd met Jos Luhukay over een functie voor komend seizoen. Die gesprekken verliepen uiterst positief en inspirerend”, aldus algemeen directeur Marco Bogers. „Nadat we aan het begin van deze week besloten hadden om per direct afscheid te nemen van Hans de Koning hebben we Jos gevraagd of hij nu beschikbaar was om ons te helpen bij onze doelstelling handhaving in de Eredivisie. Hier heeft hij positief op geantwoord. Daarom zijn we heel verheugd dat Venlonaar, oud-VVV-speler en zeer ervaren hoofdtrainer Jos Luhukay vandaag begint aan zijn eerste klus in Nederland als hoofdtrainer. De focus ligt op de rest van dit seizoen, maar er is dus een principe-afspraak voor de rest van het seizoen.”

Luhukay gaat werken met de assistenten waarmee De Koning ook al werkte, Jay Driessen en Mark Luijpers. Ook de rest van de staf blijft intact.