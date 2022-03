Zieke Wout van Aert mist vrijwel zeker Ronde van Vlaanderen

„Het zou een grote tegenslag zijn”, geeft sportief directeur Grischa Niermann toe. „Wout voelt zich niet goed en blijft daarom thuis. We moeten het tijdens de verkenning zonder hem doen. Als hij alleen vandaag zou missen, zou het niet erg zijn. Maar er is een kans dat hij de Ronde mist.”

Van Aert geldt als een van de favorieten voor de zege in Vlaanderens Mooiste. De Belg won de Ronde van Vlaanderen nog nooit. Vorig jaar werd hij zesde. Dit jaar won Van Aert wel al de Omloop Het Nieuwsblad en de E3 Saxo Bank Classic in Harelbeke.

Niermann zegt dat hij al werkt aan plan-B. „Wout is natuurlijk niet te vervangen, maar gelukkig hebben we een team dat geweldig goed in vorm is. Tiesj Benoot en Christophe Laporte behoren op dit moment tot de beste renners in het peloton. We zullen het even moeten aankijken. Momenteel kan ik nog niet zeggen wanneer de knoop wordt doorgehakt over Wout, morgen weten we meer. Maar als hij zich zondag fit voelt, laten we Wout wellicht toch starten.”

Nederlands kampioen Timo Roosen, Mike Teunissen, de Belg Nathan Van Hooydonck en de Italiaan Edoardo Affini staan ook op de startlijst van Jumbo-Visma voor de Ronde van Vlaanderen.