Rolstoeltennisster De Groot verliest dubbelfinale Wimbledon, wel zege in enkelspel

„Het was toch wel een gevecht”, blikte De Groot terug op de zaterdag. „Ik ben blij dat ik de partij naar me toe heb kunnen trekken.” Ze won inmiddels 55 wedstrijden op rij. „Het is mooi, zo’n reeks, maar ik houd me er niet echt mee bezig. Natuurlijk kan het een keer misgaan, ik ben ook maar een mens.”

Voor De Groot was het al de vierde keer dat ze Wimbledon won. Inmiddels heeft ze vijftien grandslamtitels op haar naam staan.

Sam Schröder

Sam Schröder won zondag de finale bij de quads. Hij was in twee sets (7-6 (5) 6-1) te sterk voor landgenoot Niels Vink. Schröder greep in Londen zijn derde grandslamtitel na zijn overwinningen bij de US Open (2020) en de Australian Open (2022).

Bron: Discovery+