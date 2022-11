Premium Het beste van De Telegraaf

’We voelen ons nu gehoord’ Na crisisjaren zijn positieve ontwikkelingen binnen Nederlandse turnen zichtbaar

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Tijdens de WK in Liverpool doen topturnster Sanna Veerman en technisch directeur Jeroen van Leeuwen van gymnastiekunie KNGU een boekje open. Ⓒ ANP/HH

LIVERPOOL - Door de ingrijpende gevolgen van de veelbesproken schandalen in het vrouwenturnen werd Sanna Veerman ongewild omschreven als een onderdeel van een verloren generatie. Anderhalf jaar later staat het 20-jarige toptalent in de WK-finale in Liverpool en wordt diezelfde generatie juist een gouden toekomst toegedicht. Nu de rookpluimen van de crisis enigszins zijn opgetrokken, zijn er positieve ontwikkelingen zichtbaar binnen het Nederlandse turnen. In een dubbelinterview doen Veerman en technisch directeur Jeroen van Leeuwen van gymnastiekunie KNGU een boekje open.