Djokovic strandt in Banja Luka ook al vroegtijdig

Het is voor Djokovic het tweede graveltoernooi op rij waar hij vroegtijdig wordt uitgeschakeld. Een week eerder strandde de 35-jarige Serviër in de derde ronde van het toernooi van Monte Carlo. Dat was zijn eerste optreden sinds het toernooi van Dubai begin maart. De Serviër zag daarna de masterstoernooien van Indian Wells en Miami aan zich voorbijgaan. Hij mocht de Verenigde Staten niet in, omdat hij niet gevaccineerd is tegen het coronavirus.

Djokovic verloor de eerste set na een tweede break van Lajovic, die de nummer 70 van de wereldranglijst is. In de tweede set lukte het geen van beide tennissers om een break te forceren. In de tiebreak leek Djokovic de stand gelijk te gaan trekken. Hij kreeg drie setpoints, maar wist die niet te benutten. Lajovic sloeg vervolgens op zijn eerste matchpoint toe.