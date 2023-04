Nog altijd onduidelijkheid over uitfans bij tweeluik Feyenoord-AS Roma

Ook de voorverkoop van kaarten voor zowel thuis- als uitpubliek voor de thuiswedstrijd van Feyenoord op donderdag 13 april, is nog niet begonnen. Mogelijk heeft dat te maken met de perikelen rond het al dan niet toelaten van Nederlandse fans in de Italiaanse hoofdstad, maar zowel Feyenoord als de gemeente Rotterdam wilden of konden daar maandag niets over zeggen.

Reis

Mogelijk hebben enkele duizenden Feyenoord-supporters al een reis geboekt naar de Italiaanse hoofdstad. AS Roma liet in eerste instantie namelijk weten dat de aanhang uit Nederland welkom is in het Olympisch Stadion.

De autoriteiten in Rome zouden volgens Italiaanse media om twee redenen niet bereid zijn om de aanhang van Feyenoord te verwelkomen. Een deel van de Rotterdamse aanhang misdroeg zich in 2015 bij een vorige ontmoeting tussen beide clubs. Onder meer een fontein moest het toen ontgelden. Daarnaast waren fans van het Duitse Eintracht Frankfurt eerder deze maand niet welkom in Napels voor een uitduel met Napoli. Veel Duitsers reisden wel richting het zuiden van Italië, waar vervolgens zware rellen uitbraken.

Feyenoord speelde vorig jaar september al een Europese uitwedstrijd in Rome, toen tegen Lazio. Toen was er geen aanhang van Feyenoord welkom bij de wedstrijd.