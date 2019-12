Video: Flinke straf voor Schalke-doelman na zotte karatetrap

Nübel kwam in de 67e minuut ver uit zijn doel bij een diepe bal van Frankfurt op Mijat Gacinovic. De keeper kwam wild invliegen en raakte de Serviër met gestrekt been vol op z'n borst.

Scheidsrechter Felix Mayer trok direct rood voor de 23-jarige aanvoerder van Schalke, dat met tien man toch de zege binnenhaalde (1-0). Gacinovic moest zich laten vervangen.

De ploeggenoot van Bas Dost liet met een foto op Instagram zien wat Nübel had aangericht: op z'n borst stond de afdruk van de noppen van de keeper. Gacinovic had ook zwaar gekneusde ribben. Nübel bood direct zijn excuses aan, die door de aanvaller van Frankfurt werden geaccepteerd. "Zoiets kan gebeuren in het voetbal", aldus de Servische international.

Schalke 04 staat op de vierde plaats in de Bundesliga. Keeper Nübel mist nu de duels met VfL Wolfsburg (woensdag) en SC Freiburg (zaterdag) en na de winterstop de toppers tegen Borussia Mönchengladbach en Bayern München.