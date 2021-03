Bokser Tyson Fury drinkt in afwachting van gevecht met Anthony Joshua twaalf biertjes per dag

„Momenteel heb ik vakantie”, zegt de Brit tegenover iFL TV. „Ik train niet en doe eigenlijk helemaal niets. Hoewel, ik drink bier. Zeker een stuk of tien à twaalf per dag. Veel dus. Ik ben lekker aan het chillen en zie het allemaal wel. Niemand hoeft zich zorgen te maken over mij hoor, ik zie het allemaal wel.”

Geen schot in de zaak

Boksliefhebbers zijn in afwachting van een nieuw wereldtitelgevecht tussen Fury en Joshua. Maar zo lang die niet in de agenda staat, lijkt Fury weinig aanstalten maken om weer het trainingsprogramma van een topsporter aan te nemen. „Waarom zou ik dat doen als er geen schot in de zaak zit?”, vraagt de 32-jarige bokser uit Mancester zich af.

Gevraagd naar een eventuele datum van een clash met Joshua kon Fury ook weinig opheldering geven. „Wordt het juni? Wordt het jullie? Ik heb geen idee en ga er ook niet naar gissen. Ik wil hard werken en hard trainen. Maar zolang er geen concreet doel is waar ik naartoe werk, laat ik mijn leven er niet door bepalen en doe ik lekker wat ik wil.”