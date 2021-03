Primoz Roglic sprint naar etappezege in Parijs-Nice

Rogli, die zijn tweede etappe van deze Parijs-Nice won, blijft ook klassementsleider in de wedstrijd. De renner van Jumbo-Visma zag dat een van zijn achtervolgers, Brandon McNulty, vrijdagmiddag moest opgeven. De Amerikaan van UAE Team Emirates was hard onderuit gegaan en moest opgeven. McNulty stond na de etappe van donderdag derde in het algemeen klassement en had ook de jongerentrui in handen.

McNulty was niet de enige die vrijdag uit de klassementen verdween, want nog voor de start van de etappe hadden er al vier renners opgegeven. Maxime Bouet (Arkéa-Samsic) was niet fit genoeg meer, en Anthony Delaplace van dezelfde ploeg was ziek. Dat gold ook voor Amund Grøndahl Jansen (Team BikeExchange) en Louis Vervaeke van Alpecin-Fenix).

Bijltjesdag

Het uitvallen van Kaden Groves (BikeExchange), Daniel Arroyave (EF Education-Nippo) en Miles Scotson (Groupama-FDJ) gedurende de etappe zorgde ervoor dat het een reglrechte bijltjesdag werd.

Een kopgroep van vijf renners was in de aanval gegaan. Nadat Anthony Perez de vluchters als eerste moest laten gaan, viel ook Alexei Lutsenko terug door een lekke band. Van de drie overgebleven renners bleef Kenny Elissonde als laatste over. Hij werd bijgehaald door Jonas Rutsch, die op een kilometer van de streep werd teruggepakt. In de lastige sprint reageerde Roglic op Guillaume Martin en hield daarna stand.

Eerder op de vrijdag had de organisatie laten weten dat de starts en aankomsten in de zevende en achtste etappes in Nice helemaal uit de wedstrijd zijn gehaald. Nice verkeert vanwege het coronavirus nog in een strenge lockdown en dat zorgt voor een aantal definitieve aanpassingen in het schema.

Alternatieve start- en finishplaatsen

De renners vertrekken nu zaterdag in de zevende etappe vanuit Le Broc, een stad 20 kilometer ten noorden van Nice. De etappe is 119 kilometer lang en eindigt met een klim naar Valdeblore La Colminae. De slotetappe is in zijn geheel verschoven naar het noorden. De start is in Le Plan du Var en de finisht ligt slechts 92 kilometer verderop in Levens. „De nieuwe routes zijn goedgekeurd door de lokale en provinciale autoriteiten”, liet organisator ASO weten.