Ajax-beul Lucas Moura vertrekt na 5,5 jaar bij Tottenham Hotspur

Met een hattrick in de halve finale van de Champions League in Amsterdam draaide Moura een ogenschijnlijk uitzichtloze situatie om in een 3-2-zege én bezorgde hij zijn ploeg een ticket voor de eindstrijd van het toernooi.

Tekst gaat verder onder de video

„We willen Lucas bedanken voor zijn geweldige bijdrage aan onze club en wensen hem het allerbeste voor de toekomst”, aldus Tottenham Hotspur.

Moura speelde eerder in Europa voor Paris Saint-Germain, voordat hij in 2018 naar Engeland verhuisde. De voormalige international speelde 219 wedstrijden voor Tottenham Hotspur en maakte 38 doelpunten.