Wenger bevestigt: Sanchez voor Mkhitaryan

The Gunners krijgen als onderdeel van de deal de beschikking over Armeniër Henrikh Mkhitaryan.

"Het lijkt erop dat de deal rond gaat komen. Elk moment kan de bevestiging komen", aldus Wenger tijdens de persconferentie in aanloop naar het competitieduel van zaterdag met Crystal Palace.

Het contract van de 29-jarige Sanchez loopt over zes maanden af en de Chileen is niet van plan om bij te tekenen. Arsenal moet deze transferperiode in actie komen om nog wat aan de aanvaller te verdienen. Naar verluidt is José Mourinho bereid om 40 miljoen euro neer te leggen.

Volgens diverse Britse kranten gaat Sanchez in Manchester 572.000 euro per week verdienen. Daarmee wordt hij de beste verdienende speler ooit in Engeland. Mocht Sanchez zoals verwacht een contract voor 4,5 jaar gaan tekenen, dan incasseert hij in totaal 133 miljoen euro.

Wenger ziet Mkhitaryan in ieder geval als prima vervanger van Sanchez. "We hebben vaak tegen hem gespeeld toen hij bij Borussia Dortmund voetbalde. Henrikh is een voetballer die goed bij het spel van Arsenal past."

Wenger wilde niet zeggen of Arsenal ook probeert Pierre-Emerick Aubameyang voor 1 februari aan de selectie toe te voegen. De topschutter stuurt bij Borussia Dortmund aan op een vertrek. De Gabonees werd afgelopen weekeinde door trainer Peter Stöger buiten de selectie gelaten.

"Of hij hier zou passen? Natuurlijk, het is een goede voetballer. Maar ik vind het niet netjes om iets over spelers van andere clubs te zeggen als ze daar onder contract staan."