Keuken Kampioen Divisie: Almere steviger op tweede plaats

Almere speelde een keer gelijk en heeft nog niet verloren. Roda JC staat vijfde met 11 punten. De Limburgers van coach Jurgen Streppel hebben drie wedstrijden op rij niet gewonnen.

Patrick Pflücke schoot de bezoekers al in de eerste minuut op voorsprong. Almere kwam na bijna een half uur via een kopbal van Thomas Verheijdt op gelijke hoogte. Dezelfde Verheijdt speelde nog geen tien minuten later goed af op Shayon Harrison, die in de verre hoek binnenschoot voor de 2-1.

In de tweede helft kreeg Roda kansen op de gelijkmaker via Stefano Marzo en Erik Falkenburg. Invaller Jearl Margaritha verzuimde de wedstrijd voor Almere vroegtijdig te beslissen.

Go Ahead te sterk voor MVV

Go Ahead Eagles won na lange tijd weer een eens. Het elftal van trainer Kees van Wonderen versloeg MVV in Maastricht met 0-2.

Middenvelder Jay Idzes en verdediger Sam Beukema maakten de doelpunten voor Go Ahead, dat steeg naar de middenmoot en net als MVV nu acht punten heeft. Go Ahead speelde wel een duel minder.

Jay Idzes (m) tekent voor de eerste Eagles-goal in Maastricht. Ⓒ BSR Agency

De laatste zege van Go Ahead Eagles tot zaterdag dateerde van 11 september, tegen SC Cambuur: 0-2. Daarna wisten de Deventenaren achtereenvolgens niet te winnen van Jong Ajax (0-3), FC Volendam (0-0) en Jong FC Utrecht: 2-3.

