Badmintonster doet bizarre onthulling: ze verloor olympische halve finale van Sydney bewust

In een uitzending van de Deense tv-zender TV2 vertelt Ye over de sportieve fraude. „Ze vroegen me het zo te doen. Het mocht niet lijken dat ik met opzet verloor, maar tegelijkertijd moest ik ervoor zorgen dat Gong niet te veel energie verspeelde. Ik moest in twee games verliezen en niet in drie games. Als je de wedstrijd terugkijkt, zul je zien dat ik opzettelijk fouten maak”, onthult Ye, die niet zegt van welke coach of begeleiders de opdracht kwam.

Ye zei zich hulpeloos te hebben gevoeld in een strijd „alleen tegen het systeem.” De internationale badmintonbond BWF zei „niet specifiek op een zaak” te kunnen reageren, maar dat er maatregelen zijn genomen om corruptie tegen te gaan. „We nemen dit verhaal zeer serieus”, liet de voorzitter Thomas Lund weten.

Het interview met Ye was opgenomen in Malaga, waar ze in ballingschap verblijft met haar partner, voormalig profvoetballer Hao Haidong. Het koppel denkt niet meer terug te kunnen keren in China nadat Hao in 2020 kritiek had geleverd op de Chinese autoriteiten. Beiden zijn al enige tijd volledig verwijderd op Chinese zoekmachines en sociale media.