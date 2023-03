Premium Het beste van De Telegraaf

Sparta van Maurice Steijn gevaarlijke tegenstander voor Feyenoord Vrolijke Slot ziet lichtpuntje na lastige week: 'Het lijkt echt de goede kant op te gaan'

Door Marcel van der Kraan

Arne Slot (op archiefbeed) tijdens een persconferentie.

ROTTERDAM - Een lichtpuntje in een lastige interlandweek vormt voor Feyenoord de mogelijke rentree van de Oostenrijker Gernot Trauner in de derby tegen Sparta. Trauner speelde in De Klassieker tegen Ajax weliswaar een grote rol en was nooit helemaal weg uit de ploeg, maar hij moest maandag geblesseerd het kamp van zijn nationale ploeg verlaten.