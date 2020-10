Klassementsmannen doen elkaar geen pijn, Alex Dowsett pakt ritzege in Giro

Alex Dowsett pakt de ritzege in de Giro. Ⓒ ANP/HH

De achtste rit in de Giro is een prooi geworden voor Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation). Aan het algemeen klassement veranderde er niks. João Almeida heeft de roze trui nog altijd in bezit en Wilco Kelderman (Team Sunweb) is als nummer drie de beste Nederlander. Steven Kruijswijk van Jumbo-Visma staat achtste.