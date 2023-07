Vas bezorgt SD Worx tweede etappezege in Giro Donne, Van Vleuten blijft leider

Voor Vas is het de tweede ritzege dit jaar in de WorldTour. Ze won in juni de eerste etappe van de Ronde van Zwitserland. Daarna werd ze nog nationaal kampioene op de weg en in het tijdrijden. SD Worx won eerder een rit in de Giro Donne met Lorena Wiebes.

De roze leiderstrui van Annemiek van Vleuten kwam in de voorlaatste etappe van de Giro Donne niet in gevaar. De 40-jarige renster heeft 3.56 minuten voorsprong op de Franse Juliette Labous en kan zondag voor de vierde keer de Ronde van Italië winnen. De laatste etappe van zondag is een heuvelrit van Sassari naar Olbia, maar eindigt vlak.

Vas kon niet geloven dat ze haar eerste etappezege boekte in de Ronde van Italië. "Ik had vanochtend echt niet gedacht dat ik hier zou kunnen winnen, dus ik ben heel blij. Ik had in de laatste 30 kilometer geen water meer, maar gelukkig kreeg ik water van een teamgenote."

Eerder in de etappe ging Floortje Mackaij in de aanval. Nadat haar vluchtgenote Silvia Magri het tempo niet kon bijhouden voorin, probeerde de ploeggenote van Van Vleuten bij Movistar het nog even alleen, maar ze werd na de laatste beklimming teruggepakt.

Geen van de rensters kon daarna nog echt wegkomen, waardoor het uitdraaide op een sprint in Sassari. Marianne Vos zat aanvankelijk goed gepositioneerd voor de sprint, maar de 36-jarige renster van Jumbo-Visma moest het al snel laten lopen en eindigde teleurgesteld als tiende.