Mercedes-baas Wolff hoopt ’gewoon’ op Formule 1-race in China

„We bereiden ons voor als altijd”, zei teambaas Toto Wolff. „Dat neemt niet weg dat ook wij vinden dat er geen risico’s mogen worden genomen. De gezondheid van alle betrokkenen staat voorop.”

In het ergste geval denkt Wolff aan uitstel, geen afstel. „Het hele jaar wegblijven uit China zou een schande zijn. De race van vorig jaar in Shanghai was meer dan geslaagd. De markt in Azië wordt steeds belangrijker voor ons. We mogen alle fans daar nooit in de steek laten. Maar laten we vooral hopen dat China snel controle krijgt over dit virus.”

Ross Brawn, sportief directeur van de Formule 1, gaf eerder aan niet te verwachten dat de race in april doorgaat. „We onderzoeken of het eventueel mogelijk is de race aan het einde van het seizoen te houden.”