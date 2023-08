Ajax dicht bij keeper Diant Ramaj

De talentvolle doelman van Eintracht Frankfurt is mondeling akkoord met de Amsterdammers en ook de clubs naderen overeenstemming. Ramaj moet als tweede keeper de strijd aan gaan met Geronimo Rulli. Ook Sparta-speler Nick Olij was daarvoor in beeld, maar uiteindelijk bleek Ramaj eenvoudiger haalbaar. Daarnaast werden de kwaliteiten van de Duitser hoger ingeschat.

Tot dusver bleef het optreden van Ramaj in de Bundesliga beperkt tot twee wedstrijden. Jay Gorter mag (op huurbasis) uitkijken naar een andere club. Directeur Mislintat heeft ook nog altijd goede hoop rechter centrale verdediger Josip Sutalo van Dinamo Zagreb te strikken.