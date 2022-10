Pikante appjes brengen Spaanse voetbalbaas Luis Rubiales opnieuw in het nauw

Het Spaanse tijdschrift El Confidencial heeft fragmenten uit de whatsapp-chat gepubliceerd, die van Rubiales zouden komen.

Rubiales, ook scheidsrechtersbaas in Spanje, stuurde deze appjes naar verschillende familieleden, onder wie zijn vader. Dit tijdens de wedstrijd tussen Real Madrid en Sevilla in januari 2020.

Schandaaldossier

„Eens kijken of we van deze palangana (de Bassins, bijnaam van Sevilla, red) af kunnen komen”, schreef de Spaanse voetbalbaas minachtend over het Andalusische elftal. Sterker nog, Sevilla verloor uiteindelijk met 2-1 - ook omdat een doelpunt van Sevilla-spits Luuk de Jong (33) niet werd erkend.

Nu hij toch bezig was: Rubiales legt in de appjes ook meteen maar uit aan welke teams hij een hekel heeft. ,,Villarreal, Sevilla en Valencia. In die volgorde.” Het is de volgende zaak in het Rubiales-schandaaldossier.

De bewuste appjes. Ⓒ Screenshot Bild

Seksorgie

Want, zoals het Spaanse dagblad El Mundo vorige maand meldde, zou hij geld hebben verduisterd van de Spaanse koninklijke voetbalbond RFEF voor een seksorgie.

Dit beweert vooral de oom van Rubiales, Juan Rubiales, die in 2020 door zijn neef werd ontslagen als stafchef. Rubiales wordt ervan beschuldigd begin 2020 met publiek geld van de federatie een ’privéfeestje met acht of tien meisjes in een villa in de stad Salobrena, in de provincie Granada’ te hebben gefinancierd.

Formule om aan geld te komen

Juan Rubiales zegt ook dat hij in 2020 instructies kreeg van zijn neefje voor zijn vader om „een formule te vinden om aan geld te komen.” In die tijd was hij burgemeester van de stad Motril in de regio Granada en is hij ook een aspirant-politicus.

De Spaanse federatie wees vervolgens alle aantijgingen tegen Rubiales resoluut van de hand. In een verklaring schrijft de RFEF: „We betreuren de verklaringen ten zeerste en verwerpen de aantijgingen van Juan Rubiales ten stelligste.”