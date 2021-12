Max Verstappen snelste in laatste training, Lewis Hamilton op harder rubber tweede

De WK-leider kwam op het nieuwe en supersnelle stratencircuit in Jeddah tot een tijd van 1.28,314. Concurrent Lewis Hamilton was iets meer dan twee tienden van een seconde langzamer. De Brit reed die tijd wel op de hardste en normaal gezien dus langzaamste band. Verstappen reed juist op het zachtste rubber.

Hamilton slaagde er op de zachtste band niet in om een snellere tijd neer te zetten. Hij beklaagde zich over de boordradio ook over de instructies van zijn team, nadat hij zowel Pierre Gasly (AlphaTauri) en Nikita Mazepin (Haas) in de weg had gereden. Daarop liet wedstrijdleider Michael Masi weten dat hij direct contact op zou nemen met Hamiltons team Mercedes, maar ook met de marshalls langs de baan, omdat er geen sprake was van een waarschuwing middels een vlagsignaal voor beide coureurs.

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez kwam tot de derde tijd, op een halve seconde van de Nederlander. Yuki Tsunoda en diens kompaan Pierre Gasly noteerden de vierde en vijfde tijd. Daarachter volgde pas Valtteri Bottas (Mercedes), op bijna een seconde van Verstappen. Ook hij kwam op de zachtste band – net als Hamilton – niet tot een echt snelle ronde.