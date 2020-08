Golfwereld bibbert: zoon (11) van Tiger Woods speelt tegenstand op een hoopje

De amper 11-jarige zoon van Woods, die af en toe caddy speelt voor Charlie, won onlangs namelijk een toernooi op de Hammock Creek Golf Club in Palm City, Florida. Het was vooral de manier waarop die indruk maakte op de golfwereld.

Op een baan met negen holes speelde Woods de tegenstand op een hoopje. Liefst vijf slagen had hij over in de eindstand.

’Jaloerse’ papa

„Ik zou willen dat ik zijn swing had”, zei 110-voudig toernooiwinnaar Tiger Woods eerder deze zomer. „Ik analyseer zijn spel constant. Ik wou dat ik kon roteren zoals hem, en mijn hoofd kon draaien zoals hem in bepaalde posities. Die dagen zijn echter al lang voorbij, maar ik herleef ze door hem. Charlie neemt het wel serieuzer en serieuzer. Hij begint het spelletje te begrijpen en stelt mij de juiste vragen. Het is geweldig om met hem op het gras te staan. Het doet me denken aan mezelf met mijn vader.”

Maar de Amerikaanse golflegende wil dat zijn zoon er vooral op eigen kracht komt. „Het is allemaal aan hem”, aldus Woods. „Ik wilde het al op een zeer jonge leeftijd. Ik wilde spelen en winnen. Het hangt nu van hem af of hij dat ook zo graag wil.”