’Een zege komt nooit op bestelling’ Vos wil negen jaar na dato opnieuw toeslaan in Ronde van Vlaanderen

Door Roy Schriemer Kopieer naar clipboard

Marianne Vos is in goeden doen, zo onderstreepte ze afgelopen weekeinde met haar tweede plaats in Gent-Wevelgem. Ⓒ ANP/HH

OUDENAARDE - Marianne Vos werd in 2006 in haar eerste jaar bij de profs al wereldkampioene en rijdt nog minimaal tot eind 2023 in het peloton rond. De Brabantse is ook in haar zeventiende seizoen op het hoogste niveau nog gretig om te winnen, bijvoorbeeld in de Ronde van Vlaanderen (zondag). Maar ze kan tegenwoordig ook verlies beter accepteren.