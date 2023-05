Ruziënde sprinters Jacobs en Kerley gaan duel aan: ’De echte honden komen buiten spelen’

Dat begon toen Kerley in een podcast ietwat minachtend de prestaties van zijn Italiaanse rivaal in het indoorseizoen becommentarieerde. „Indoor is indoor”, zei de Amerikaan, die in 2021 voor het laatst binnen liep. „De echte honden komen buiten spelen.” Kerley vroeg zich daarna af of Jacobs wel „een echte hond was.”

Jacobs, die in de olympische finale van Tokio Kerley versloeg, reageerde niet veel later. „De leeuw draait zich niet om als een kleine hond blaft”, schreef hij op Instagram waarop hij ook meldde de uitdaging graag aan te gaan. „Wanneer je maar wilt en waar je maar wilt, maar onthoud dat toen het er meer toe deed, het zo eindigde”, luidde het bijschrift bij een foto van zijn olympische zege.

„Zorg dat het gebeurt. Ik wil een duel”, richtte Kerley zich vervolgens tot de organisatoren van de Diamond League. Dat verzoek is gehonoreerd. De 28-jarige sprinters treffen elkaar in Florence.