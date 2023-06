Almere deelt Emmen tik uit en kan Eredivisie ruiken

Het Yanmar Stadion in Almere was tot de laatste stoel gevuld. Nooit eerder was de thuisbasis van Almere City zo snel uitverkocht. In driekwartier waren alle kaartjes aan de man gebracht. Er heerst promotiekoorts bij de jongste profclub van Nederland, die voor de zevende keer in negen seizoenen present is in de play-offs en tweemaal eerder dicht bij promotie was geweest.

2018

In 2018 was De Graafschap te sterk in de finale van de play-offs en in 2021 deed Almere City tot op het laatst mee om rechtstreekse promotie, maar ging uiteindelijk Go Ahead Eagles met de tweede plek aan de haal en eindigde de club uit Flevoland als vierde op twee punten achterstand.

De gedachte leeft in de club, dat Almere klaar is voor de Eredivisie. „Het draaiboek om de Eredivisie in te gaan ligt klaar. We hoeven het alleen maar even af te stoffen”, aldus algemeen directeur John Bes. En trainer Alex Pastoor, die zelf een rijke ervaring heeft op het hoogste niveau, is ook overtuigd van de potentie van Almere City als Eredivisieclub. „Ik denk zeker dat Almere City een club is die zich dusdanig heeft ontwikkeld, dat het een goede blijver in de Eredivisie kan worden. En natuurlijk is de beleving bij zo’n jonge club anders dan bij een club die veertig, vijftig of zelfs honderd jaar bestaat, maar dat kun je niet zomaar veranderen.”

De overtuiging dat dit het jaar is waarin alles op zijn plek kan vallen, is groot in de club en die kwam ook naar voren in de manier waarop Almere City aan de wedstrijd begon. De ploeg uit Flevoland gaf vol gas en zette FC Emmen in het eerste kwartier met de rug tegen de muur. Zo moeilijk had de ploeg van trainer Dick Lukkien het in de eerdere play-offwedstrijden tegen NAC Breda nog geen moment gehad.

Evenwicht

De furieuze start leverde twee goede kansen op, maar een kopbal van Théo Barbet werd door Lorenzo Burnet van de lijn gehaald, terwijl José Pascual de bal van dichtbij op FC Emmen-doelman Mickey van der Hart tikte. Het hoge tempo en het volle bak druk zetten dat Almere City in het eerste kwartier liet zien, hield het team van Pastoor niet vol, zodat de wedstrijd meer in evenwicht kwam.

Waar FC Emmen tegen NAC Breda erin was geslaagd om de tegenstander twee keer vijfenveertig minuten de wil op te leggen (gedurende de eerste helft in Breda en de tweede helft in Emmen) lukte dat nooit tegen Almere City. Het team van Lukkien creëerde weinig. Er waren wel kansen voor Ahmed El Messaoudi, Jeremy Antonisse en Ole Romeny, maar penaltyheld Nordin Bakker hield zijn doel schoon.

De wedstrijd werd meer en meer een tactisch schaakspel tussen twee trainers, die elkaar door en door kennen. „We hebben samen de trainerscursus gedaan en zaten samen steeds in hetzelfde hoekje van het lokaal. Daar zaten we af te kijken bij elkaar”, vertelde Pastoor voor de wedstrijd.

Overtuiging

Met een 0-0 stand was er nog niet veel aan de hand voor FC Emmen en de Eredivisionist leek het allemaal wel best te vinden. De echte overtuiging om door te drukken voor een goal en langzamerhand kreeg Almere City weer de overhand.

Dat de ploeg van Pastoor geen team is dat heel gemakkelijk scoort, was duidelijk geworden in de voorgaande wedstrijden in de play-offs tegen FC Eindhoven en VVV-Venlo, maar Almere City kreeg een handje hulp van FC Emmen. Richairo Zivkovic verspeelde in de buurt van het eigen zestienmetergebied veel te nonchalant de bal en probeerde die vervolgens ten koste van een overtreding op Rajiv van la Parra terug te veroveren. Scheidsrechter Danny Makkelie wees resoluut naar de stip en Duijvestijn benutte de strafschop onberispelijk.

Wakker geschud

FC Emmen was even wakker geschud, kwam tot goede schietkansen via Romeny en El Messaoudi, maar Bakker gaf geen krimp. Almere City bleef jagen op een grotere voorsprong een die kwam er in de 77e minuut toen Duijvestijn een voorzet van José Pascual binnen werkte. Op die ruimere voorsprong viel niks af te dingen, want Almere City was de beter voetballende ploeg.

In het vervolg wist FC Emmen de opgelopen schade niet te verkleinen, zodat de ploeg van Lukkien een forse opdracht heeft in de return. In de afgelopen tien seizoenen hebben slechts drie van de zestien Eredivisie-ploegen die veroordeeld waren tot deelname aan de promotie/degradatie play-offs het vege lijf weten te redden. FC Emmen dreigt na de nederlaag in Almere aan te sluiten bij het rijtje mislukkingen.