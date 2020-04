Voorstellen Ajax blijven onbesproken

Vier weken geleden – nog voor het spraakmakende interview van Marc Overmars in deze krant – bood Ajax de KNVB volgens meerdere bronnen aan miljoenen te willen storten in een op te richten fonds.

In een e-mail aan Eredivisie CV-directeur Mattijs Manders werd later door Ajax een vergelijkbaar solidariteitsvoorstel gedaan. Beide voorstellen bleven in de call onbesproken.