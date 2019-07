Maduro waarschuwt Ajax-spelers voor PAOK

Hedwiges Maduro Ⓒ Hollandse Hoogte

Ajax’ grootste tegenstander in de derde voorronde van de Champions League is Ajax zelf. Hedwiges Maduro speelde zowel voor de Amsterdammers als voor PAOK Saloniki, waar het lot het elftal van Erik ten Hag aan koppelde. „Door de overwinningen in 2010 en 2016 en vanwege de staat van het Griekse voetbal kan men denken dat het een makkie is. Ajax is in mijn ogen ook favoriet. Maar echt, onderschat PAOK niet”, waarschuwt de analist van FOX Sports.