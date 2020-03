Jarige Madueke (18) tot medio 2024 bij PSV

„Ik ben Noni Madueke en ik schrijf mijn eigen verhaal”, is de slotzin van het filmpje waarmee Madueke en PSV de verlenging wereldkundig maakten. Waar veel grote Nederlandse talenten kiezen voor clubs in de Premier League, daar liet de jonge aanvaller in de zomer van 2018 aanbiedingen van Tottenham Hotspur (waar hij vandaan komt) en Manchester United liggen. Zijn eerste profcontract tekende hij niet in Engeland, maar in Eindhoven. Madueke had al snel in de gaten dat hij bij PSV sneller de kans zou krijgen om door te breken in het eerste elftal. En op het hoogste niveau. Ook nu liet Madueke diverse aanbiedingen uit Europese topcompetities links liggen.

Binnen twee jaar en nog voor zijn 18e verjaardag, maakte de jonge Engelsman al zijn minuten in de Eredivisie. Madueke ging afgelopen winter mee met de eerste selectie op trainingskamp naar Qatar, maakte bij de hervatting van de Eredivisie zijn debuut als invaller tegen VVV-Venlo en startte afgelopen zondag in Groningen voor het eerst in de basis.

„Dat was een bijzonder moment natuurlijk”, reageert Madueke op de clubsite van PSV. „Sinds ik hier ben, merk ik aan alles dat dit de beste plek is om me te ontwikkelen. Ik heb daarom ook geen moment getwijfeld hier langer te blijven. Tot nu toe is PSV een succesverhaal en ik weet zeker dat er hier nog veel mooie momenten gaan komen.”