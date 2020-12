Einde aan jaar met twee gezichten voor Willem II

Robbin Ruiter redt op een inzet van Klaas-Jan Huntelaar Ⓒ ANP/HH

TILBURG - Met het gelijkspel tegen Ajax (1-1) is voor Willem II een einde gekomen aan een jaar met twee gezichten. In de eerste maanden van het jaar viel het dubbeltje vaak de goede kant op voor de ploeg van trainer Adrie Koster, maar na de mooie vijfde plaats in het vorige seizoen sluiten de Tricolores het kalenderjaar af in de gevarenzone van de Eredivisie. „Maar dit punt is een mooie opsteker richting de tweede seizoenshelft”, vond doelman Robbin Ruiter, die al in de vierde minuut gemakkelijk een tegengoal incasseerde. „Ik vind dat ik met mijn kwaliteiten bij die bal meer moet doen.”