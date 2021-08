Dubbele opsteker voor Feyenoord richting Elfsborg

De kwaliteitsaankoop van de Rotterdammers had vorige week in de returnwedstrijd tegen FC Luzern een sensationele eerste helft met twee juweeltjes van doelpunten, waarmee hij zich in een klap in de gunst speelde bij de aanhang van Feyenoord. Voor de pauze verdween de Iraanse international die avond alweer naar de kant omdat hij pijn in zijn lies had. Het was uit voorzorg, niks ernstigs, zei Jahanbakhsh. Toch liet hij het uitduel met Willem II even lopen.

Niet onverstandig, gelet op de lange periode waarin hij weinig wedstrijden speelde. Het is voor trainer Arne Slot iets om de komende maanden nog wel even goed te managen. Jahanbakhsh wil dolgraag voetballen, maar zal moeten waken voor overbelasting in de vele weken waarin Feyenoord een dubbel programma heeft.

Tegen de Zweedse nummer vier (achter Djurgarden, Malmö en AIK Stockholm) kan Slot zijn rechtsbuiten weer goed gebruiken. Omdat de eerste wedstrijd in De Kuip wordt gespeeld, zal Feyenoord vol op de aanval gaan spelen en een aardige voorsprong willen creëren voor de return.

Feyenoord-coach Arne Slot Ⓒ ANP

Slot zal zijn technische staf dus weer in de oude samenstelling hebben tegen de Zweden. In Tilburg werd die zondag nog aangevuld door Robin van Persie, die bij de wedstrijden normaal gesproken een plek op de tribune heeft, net als keeperscoach Khalid Benlahsen. Het zijn afspraken die al aan het begin van het seizoen zijn gemaakt.

Met IF Elfsborg krijgt Feyenoord een redelijk onbekende tegenstander in De Kuip. De Zweedse ploeg bestaat behalve uit veel Zweedse spelers uit IJslanders, Denen, een Fin en een Portugees. Eén ding heeft wel al indruk gemaakt. In vier Conference League-voorrondeduels scoorden de Zweden maar liefst veertien keer. Uit bij Velez Mostar werd het 4-1 en uit bij Milsahmi Orhei werd het 5-0. Negen goals in twee uitwedstrijden moeten een redelijke waarschuwing zijn voor Feyenoord.

De tegenstanders werden in de voorronden misschien niet hoog ingeschat, maar Feyenoord won zelf ook maar nipt van het nietige FC Drita uit Kosovo (3-2) na een 2-1 achterstand in De Kuip.