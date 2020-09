Coronacrisis: clubartsen houden contact met elkaar in appgroep

Tegengeluiden zijn er ook. Zo plaatst Feyenoord-clubarts Casper van Eijck kritische kanttekeningen. „Ik vind het beleid zoals dat is uitgezet door de KNVB niet professioneel. Zo is er geen viroloog bij betrokken. Ik snap ook niet waarom er niet op papier is gezet bij welk aantal besmettingen een wedstrijd niet door gaat. Daarvoor moet je duidelijke richtlijnen opstellen.”

Goedhart bestrijdt de visie van Van Eijck. „We hebben ons gebaseerd op protocollen uit het buitenland, onder andere Duitsland, waarbij virologen betrokken zijn geweest. En bij twijfelgevallen voor de Nederlandse situatie hebben we contact gezocht met virologen.”