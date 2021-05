Luis Suarez verlost koploper Atletico Madrid, afgang FC Barcelona

Tot grote frustratie van Atletico-trainer Diego Simeone kwam zijn formatie ondanks verscheidene kansen maar niet los van de opponent. Als bij een wonder hielden de gasten stand. Zo raakte Suarez de paal en werden twee goals afgekeurd.

Sterker nog: 25 minuten voor tijd maakte Ante Budimir de 0-1 voor Osasuna. Renan Lodi zorgde in de 82e minuut toch voor de gelijkmaker, maar die zou niet genoeg geweest zijn voor de koppositie. En dus was de treffer van Suarez, zijn 20e dit seizoen in La Liga, in de 88e minuut cruciaal. Aan het begin van dit seizoen moest de verbolgen aanvaller nog vertrekken uit Barcelona.

Tijdens de laatste speelronde wacht Atlético een uitwedstrijd tegen Valladolid, Real speelt zondagavond 23 mei thuis tegen Villarreal, finalist in de Europa League. Atletico kan de elfde landstitel veroveren en de eerste sinds 2014.

Real Madrid won ook. Nacho Fernandez maakte namens de Koninklijke de winnende goal op bezoek bij Athletic Bilbao. Daardoor heeft Real nu 81 punten, maar dat zijn er twee minder dan Atletico dat bij een gelijkspel op onderling resultaat tweede had gestaan.

Ronald Koeman baalt. Ⓒ ANP/HH

FC Barcelona blijft steken op 76 punten na een dramatische reeks op precies het verkeerde moment. Een vroege treffer van Lionel Messi bleek bepaald geen voorbode voor een mooie avond. Het is de eerste keer sinds 2003, toen Frank Rijkaard trainer was, dat FC Barcelona drie thuiswedstrijden op een rij niet weet te winnen in La Liga.

Messi bracht de thuisploeg dus nog wel aan de leiding, maar Santi Mina bezorgde Celta met twee doelpunten een verrassende zege. Op het moment van de 1-2 stond Barça met tien man na de tweede gele kaart voor Clément Lenglet. Bij FC Barcelona ontbrak Frenkie de Jong wegens een schorsing.

Eibar klaar

Eibar degradeerde als eerste club uit La Liga. Eibar verloor met 4-1 bij Valencia, waar keeper Jasper Cillessen een basisplaats had. Villarreal was in de 37e speelronde Sevilla met liefst 4-0 de baas. Carlos Bacca was drie keer trefzeker voor Villarreal.