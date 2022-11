Oranje traint onder strakblauwe lucht met Depay en Dumfries

Louis van Gaal staat met al zijn 26 spelers op een van de velden van de Qatar University in Doha. Het was bij aanvang van de training 12.30 uur in de hoofdstad van Qatar, twee uur later dan in Nederland. Oranje oefent onder een strakblauwe lucht en het is al ruim 32 graden. De training is maar een kwartier toegankelijk voor de media.

Denzel Dumfries viel zaterdag tijdens een uitduel van zijn club Internazionale met Atalanta uit met een knieblessure. Hij liet een scan van zijn rechterknie maken en die maakte duidelijk dat zijn kwetsuur niet ernstig is. Depay liep op 22 september een hamstringblessure op tijdens een uitwedstrijd van Nederland tegen Polen. De aanvaller kwam sindsdien niet meer in actie voor zijn club FC Barcelona.