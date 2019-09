Frimpong heeft weer uitzicht op Peking 2022

De Amsterdamse-Ghanees was in 2018 in Pyeongchang een opvallende verschijning op het onderdeel skeleton, waar hij als laatste eindigde. De 33-jarige atleet nam zich toen voor om zich vier jaar lang nog meer toe te wijden aan de sport. Onlangs zag hij door geldproblemen dat doel steeds meer wegdrijven.

„Ik ben er heel blij mee, maar om me op en top voor te kunnen bereiden, is het nog niet voldoende. Hopelijk opent dit de deur voor anderen.”