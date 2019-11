Droomweekend voor Verstappen: ’Dit is veelbelovend’

Max Verstappen is dolblij na zijn zege in São Paulo. Ⓒ EPA

SÃO PAULO - De achtste zege van Max Verstappen in de Formule 1 was er een met een gouden randje. Nooit eerder kwam de Nederlander zo dominant voor de dag in de koningsklasse. Na een foutloze zaterdag reed de 22-jarige Limburger een dag later vanaf pole position op weergaloze wijze naar zijn eerste overwinning op Braziliaans grondgebied, waardoor hij een hernieuwde stap in de voetsporen van Ayrton Senna zette.