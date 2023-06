Sam Lammers naar Rangers

Als de medische keuring geen problemen oplevert, neemt de Schotse topclub, die ook bezig is met het contracteren van oud-Feyenoorder Cyriel Dessers, de Brabander voor 3,5 miljoen euro over. Sinds zijn vertrek bij PSV speelde Lammers behalve voor Atalanta ook op huurbasis voor Eintracht Frankfurt, Empoli en Sampdoria.

Veel doelpunten hebben de omzwervingen niet opgeleverd. Lammers heeft in drie seizoenen zes goals gemaakt, evenveel als in het ene jaar bij de hoofdmacht van PSV. Alleen als huurling bij SC Heerenveen was hij in het seizoen 2018/2019 flink op schot. Voor de Friese club maakte de Tilburger in één seizoen negentien goals.