Besiktas slaat terug: ’Vertrekclausule in contract Weghorst niets van waar’

„De bewering dat er een vertrekclausule in het contract van onze speler staat, waarin staat dat zijn contract kan worden ontbonden voor 2,5 miljoen euro bij een bod uit de Premier League, is niet waar”, aldus een verklaring van Besiktas. „Het nieuws dat de speler in kwestie dinsdag de ploeg gaat verlaten, klopt helemaal niet. Het initiatief rond Weghorst ligt volledig bij Besiktas.”

Weghorst wordt in verband gebracht met een overgang naar United, dat hem volgens de geruchten de rest van het seizoen zou willen huren van Burnley. De spits van de Championship-club speelt momenteel eveneens op huurbasis voor Besiktas. Hij maakte dit seizoen acht treffers in zestien wedstrijden voor de nummer 5 van Turkije.

United en trainer Erik ten Hag zijn op zoek naar een aanvaller na het vertrek van Cristiano Ronaldo. De club uit de Premier League nam in november afscheid van de Portugees, nadat hij zich in een interview bijzonder kritisch had uitgelaten over de club en over Ten Hag. De Portugees ondertekende onlangs in Saudi-Arabië een lucratief contract bij Al-Nassr.